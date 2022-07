Tornano le corse Circum, soddisfatti i sindaci di Scafati e Poggiomarino Falanga e Salvati: abbiamo vinto una battaglia fondamentale per il territorio

Le amministrazioni comunali di Poggiomarino e di Scafati, rette rispettivamente dal primo cittadino Maurizio Falanga e dal sindaco Cristoforo Salvati, hanno vinto la battaglia contro i tagli alle corse della circumvesuviana. E' quanto si legge in una nota congiunta dei municipi dell'area vesuviana e salernitana.

Settimana scorsa, senza alcun preavviso, gli utenti delle due cittadine si erano ritrovati isolati a causa della cancellazione totale della linea Poggiomarino- Scafati- Napoli. Sono stati i sindaci Falanga e Salvati a farsi portavoce per la risoluzione di un problema che ha causato disagi enormi.

"La pressione dei comuni e la sinergia tra gli enti hanno avuto la meglio. Questa battaglia vinta ci racconta che noi sindaci siamo al servizio dei cittadini, che dobbiamo essere loro portavoce e solo facendo rete tra noi possiamo fare bene", dichiara il primo cittadino Maurizio Falanga.

In sinergia il sindaco di Scafati, Cristoforo Salvati, ribadisce: "Era semplicemente una situazione assurda e paradossale che non potevamo tollerare. L’Eav, con l’avallo della Regione Campania, non avrebbe mai dovuto sopprimere le corse della linea ferroviaria Napoli-Scafati-Poggiomarino sapendo che avrebbe creato fortissimi disagi ai tantissimi pendolari e a tutti i cittadini che usufruiscono di quel servizio di trasporto. Il trasporto pubblico rappresenta un diritto del cittadino che trova tutela costituzionale. Ed è per questo che, in futuro, non permetteremo che tale situazione si ripeta. Siamo pronti a fare le barricate per tutelare le nostre comunità. I cittadini di Scafati, così come quelli di Poggiomarino, meritano il rispetto delle istituzioni e non possono essere trattati dalla Regione come cittadini di serie B", il monito di Salvati.