Piano di Sorrento, ancora scarichi abusivi nel Vallone di San Giuseppe C'è sempre la mano dell'uomo dietro agli scempi della natura come si puà vedere dalle immagini

Il Vallone San Giuseppe a Piano di Sorrento è uno dei tre che tagliano la Penisola Sorrentina e attraverso di essi le acque pluviali confluiscono a mare. Da troppi anni ormai sono diventati un ricettacolo di rifiuti dove vengono sversati i residui della pulizia dei giardini che sovrastano questi veri e propri canyon naturali, ma più in generale sono trasformati in vere e proprie discariche dove si sversa qualunque cosa in barba al legge e anche al buon senso.

Nei giorni scorsi, quando eccezionali temporali si sono abbattuti sulla Costiera, qualcuno ha pensato di sversare nel vallone - come si può vedere dalle immagini - materiali di risulta, frascame in una quantità tale da realizzare una vera e proprio ostruzione al transito naturale delle acque quando si registreranno altre piogge.

Insomma un ostacolo al deflusso pluviale che determnerà altri dissesti e smottamenti idrogeologici in un'area già fortemente compromessa.

Negli anni scorsi sono stati effettuati una serie di sopralluoghi nel Vallone di San Giuseppe e anche in quello di Lavinola rilevando una serie di sversamenti abusivi che, tra l'altro, portano a mare l'immondizia che vi si accumula.

Questa segnalazione è la prova di un malcostume perdurante che concorre a creare sia instabilità idrogeologica, sia inquinamento del mare per cui è urgente adottare una serie di provvedimenti a tutela di un territorio già ferito in punti nevralgici del suo assetto e della sua conformazione natuale.