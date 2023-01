Meta, al via il restyling del giardino pubblico di Via Flavio Gioia Grazie al finanziamento di 800mila euro della Città Metropolitana di Napoli

Grazie a un accordo di programma tra la Città Metropolitana di Napoli e gli enti locali per l'attuazione coordinata dei progetti inseriti nel Piano Strategico è stato finanziato il progetto di riqualificazione e recupero funzionale del giardino pubblico sito in Via Flavio Gioia a Meta con una spesa di circa 800mila euro.

L'accordo di programma è stato approvato nel dicembre 2019 e oggi grazie al finanziamento dell'opera sarà attuata una speciale manutenzione dell'area verde da adibirsi a parco giochi inclusivo con annessi servizi e locale bar.

Il sindaco Giuseppe Tito: "Si tratta di un'importante opera di riqualificazione di un'area pubblica che sarà fruibile dai cittadini di tutte le fasce d'età diventando un luogo di attrazione di cui si avvertiva il bisogno nella nostra cittadina dove stiamo attuando una serie di opere che ne stanno migliorando in modo significativo l'immagine".