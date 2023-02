Andrea Piatto: "Mi vergogno di parlare di sicurezza in occasione del carnevale" Intervento del capogruppo di X Acerra Unita

"Mi vergogno di essere qui a parlare della sicurezza della città il giorno di carnevale. Non esserci avrebbe creato alibi a chi non comprende che la partecipazione democratica, fare rete con scuole, associazioni, partiti, istituzioni civili e religiose, è un dovere oltre che una necessità per risposte unitarie di Comunità".

E' questo uno dei passaggi del capogruppo di X Acerra Unita Andrea Piatto nel corso del suo intervento nel consiglio comunale sulla sicurezza fissato nel giorno di carnevale.



"Ho letto con attenzione la posizione di Azione su urbanistica partecipata e quella del dirigente scolastico del liceo sul mancato dialogo - ha continuato Piatto - qui ci si è solo illusi sul cambio di direzione da parte della maggioranza che non c'è stato e non ci sarà”.