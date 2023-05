Vico Equense, per la Festa della Repubblica c'è la "Picccola Corsa di primavera" Due giorni di festa con i bambini e una raccolta di fondi per le popolazioni dell'Emilia Romagna

In città la Festa della Repubblica si festeggia per due giorni all'insegna di iniziative che coinvolgono i più piccoli e con la collaborazione del Circolo Sportivo Culturale Città di Vico che ha riprogrammato la Piccola Corsa di Primavera giunta ala 16° edizione e che si svolge il 2 giugno.

Tema della manifestazione è la “Costituzione” e sono stati coinvolti gli alunni delle terze classi della Scuola Secondaria di Prima Grado degli Istituti Comprensivi della Città. Nelle ultime settimane i ragazzi hanno realizzato vignette che riportano alcuni articoli della Costituzione: dai principi fondamentali alla tutela del paesaggio, passando per il ripudio della guerra, l’obbligo scolastico e il concetto di parità tra uomini e donne. Tutti i lavori saranno poi esposti in una mostra collettiva visitabile l’1 e il 2 giugno nel Chiostro dell’Istituto SS. Trinità e Paradiso e in piazza Marconi.

Giovedì 1 Giugno la conferenza "La storia siamo noi: orgogliosi di essere Italiani"

Giovedì 1 giugno, alle ore 10.00 presso la Sala delle Colonne della SS. Trinità, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, alla Scuola, alla Formazione e alle Politiche Giovanili è in programma una conferenza dal titolo “La Storia siamo Noi – Orgogliosi di essere Italiani”, che tratterà del 2 giugno 1946 e del 2 giugno 1948, giorno della prima parata militare ai Fori Imperiali di Roma che celebra la Festa della Repubblica. L’incontro sarà impreziosito dalla proiezione di spezzoni di documentari d’epoca e dalla presenza del sindaco di Vico Equense Peppe Aiello, del professore di Istituzione di Diritto Pubblico presso la Facoltà di Economia dell’Università Federico II di Napoli Renato Briganti, del responsabile dello sportello Area Costiera CSV Maurizio Grosso e l'atleta plurimedagliata ai campionati masters di marcia W50 2023 e madrina della manifestazione Anna Savarese. Per l'occasione, alla campionessa verrà consegnata una targa firmata dal primo cittadino per omaggiarla degli straordinari risultati ottenuti.

Venerdì 2 la Piccola Corsa memorial Raffaele Annunziata e Francesco Antonio Vitale

Per venerdì 2 giugno, ecco poi l’evento che riunisce grandi e piccoli di tutta Vico Equense: “La piccola corsa di Primavera – memorial Raffaele Annunziata e Francesco Antonio Vitale”, instancabili e indimenticati fautori di questo evento. La corsa, destinata a tutti i bambini nati dal 2013 al 2018 e che prevede la partecipazione di circa 400 ragazzi, si svolgerà a partire dalle ore 8.00 in piazza Marconi e in Via D. Caccioppoli (su cui saranno tracciate sei corsie). Suddivise per sesso e per fasce di età compresa tra i 5 e i 10 anni, si disputeranno le batterie di qualificazioni sui 40, 50, 60 e 80 metri, con un piccolo spazio di 20 metri alle ore 10.30 riservato ai piccolissimi nati nel 2019 e 2020 per correre da mamma e papà.

L’inizio delle gare sarà preceduto dalla cerimonia dell’alzabandiera, con picchetto d’onore composto da agenti della Polizia Municipale. Seguirà un piccolo corteo che procederà lungo viale della Rimembranza fino alla deposizione di una corona d’alloro al Monumento dei Caduti per onorare la memoria delle vittime della guerra.

Le premiazioni delle gare disputate nel corso della mattinata (saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria) si effettueranno a partire dalle 19.00 in piazza Marconi. La cerimonia finale avrà come intervalli il coro dei bambini del plesso di Sant’Andrea dell’Istituto “Caulino”, il coro di voci aequane degli allievi della Scuola di Musica e Canto “Santa Cecilia”, il ballo degli allievi dell’“École de danse” di Adele Balestrieri e quello della Filodrammatica di San Vito. Come ricordo della giornata, a tutti i partecipanti sarà consegnato un ricordo della manifestazione.

Nel corso della manifestazione, verrà allestito un gazebo di raccolta fondi, gestito dal Forum dei Giovani di Vico Equense. I proventi della giornata saranno destinati alle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia – Romagna.

“Si tratta di un evento che accoglie tutti i bambini della nostra Città e che unisce lo sport con la storia del nostro paese – ha spiegato il sindaco Peppe Aiello -. Non è solo corsa, è vita, cultura, spettacolo, parte della nostra storia sportiva, scritta da migliaia di bambini e di ragazzi che si avvicineranno alle Istituzioni con lo spirito giusto, quello della sete di conoscenza della nostra Storia”.