Casoria. Centro storico a led, illuminate Basilica e chiesa: bel colpo d'occhio Il sindaco Raffaele Bene: "Un’area più viva per i cittadini e i visitatori"

Un intervento importante sta per ridisegnare il centro storico di Casoria soprattutto nelle ore serali. Sono in via di completamento, infatti, i lavori di efficientamento energetico nel centro storico. Saranno illuminate con dispositivi di nuova generazione la Basilica di San Mauro e la chiesa del Sacramento di via Gioacchino D’Anna.

La sostituzione delle vecchie lampadine con i sistemi a led nelle strade limitrofe permetterà di migliorare e rendere più viva e sicura anche di sera un’area individuata da tempo per la realizzazione di una Ztl del turismo religioso. La prima parte delle lampade è stata montata ed è già funzionante nella zona di San Mauro: l'intervento sarà completato entro settembre in tutti i punti interessati.

“Col progetto Pf3 via dei Santi abbiamo inteso rendere più efficiente e sostenibile un pezzo importante del nostro centro storico. È il primo passo di una più ampia valorizzazione che vedrà protagonisti i commercianti e i residenti della zona e che tocca tutti gli ambiti, dalla riqualificazione urbana agli eventi.” fanno sapere in una nota congiunta il sindaco Raffaele Bene e l’assessore all’Urbanistica Tommasina D’Onofrio.

“Quest’intervento punta anche al rilancio del turismo religioso e per questo, oltre ai led installati in tutte le strade del centro antico, abbiamo progettato e stiamo installando anche una illuminazione dedicata per la Basilica di San Mauro e per la Chiesa del SS Sacramento”.