Massa Lubrense, tariffe agevolate ai residenti che accedono a marina di Puolo In vigore la convezione tra il Comune e la Società Cala di Puolo

Agevolazioni per i residenti per l'accesso alle spiagge di Puolo grazie a una convenzione tra il Comune e la società Cala di Puolo che prevede particolari facilitazioni a favore dei residenti a Massa Lubrense per l’utilizzo della strada privata che conduce al borgo marinaro e alle spiagge di Marina di Puolo per il parcheggio di auto e scooter.

La convenzione è stata sottoscritta dal sindaco Lorenzo Balducelli e i rappresentanti della Cala di Puolo, Alessandro Acampora e Fabrizio Guida. Nel documento sono state stabilite le tariffe agevolate per i residenti a Massa Lubrense per il 2023: per le autovetture nei mesi di giugno, settembre e ottobre 7 euro dal lunedì al venerdì; 9 euro il sabato, la domenica e tutti i giorni di luglio e agosto. 3 euro invece per i motoveicoli tutti i giorni.

Per i residenti di Massa nell’abitato di Marina di Puolo è prevista la possibilità di accesso e sosta per la giornata e la nottata con un abbonamento del costo di 60 euro mensili.

La convenzione prevede particolari agevolazioni per i minori di Massa Lubrense con disabilità che potranno usufruire del transito e sosta gratuiti munendosi di un apposito tesserino rilasciato dai Servizi Sociali del Comune. L’agevolazione è estesa anche a un accompagnatore. Stesse agevolazioni per i residenti che frequentano il Centro Aquiloni. Il documento prevede anche il transito per i mezzi di emergenza e per quelli che partecipano a iniziative di solidarietà e beneficenza organizzate dal Comune.

“La firma della convenzione con la società Cala di Puolo è la prova tangibile che la collaborazione tra pubblico e privato è possibile ed in questo modo si possono salvaguardare gli interessi dei cittadini e della collettività - spiega Balducelli - E’ il segno di un grande senso di responsabilità di cui dobbiamo dare atto alla società Cala di Puolo. Come è emerso dal recente convegno del comune a Villa Angelina sulla complessa situazione normativa delle concessioni marittime è l’unica strada possibile per salvaguardare gli interessi dei cittadini e quelli degli operatori del settore”.