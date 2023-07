Massa Lubrense, accordo Comune-Asl Napoli 3 Sud per la casa di comunità Formalizzata la cessione dell'area all'Azienda Sanitaria: in arrivo servizi e assistenza

Nel mentre si sta discutendo sul futuro dell'assistenza ospedaliera nella Penisola Sorrentina l'Asl Napoli 3 Sud e il Comune di Massa Lubrense hanno sottoscritto l'accordo per la cessione di un'area di circa mille mq dove sorgerà la Casa di Comunità prevista nel piano regionale in attuazione degli indirizzi di governo in materia di sanità.

Si è compiuto un importante passo avanti per una nuova medicina territoriale con la firma del sindaco Lorenzo Balducelli relativa alla cessione di un lotto di terreno all’ASL3 SUD nell’area di via Massa-Turro dove sorgerà la nuova struttura sanitaria finanziata con i fondi del PNRR.

La soddisfazione del sindaco Balducelli e dell'assessore Sonia Bernardo

A questo progetto hanno lavorato il sindaco Balducelli e l’assessore alla salute Sonia Bernardo con il direttore generale dell’ASL3 Sud Giuseppe Russo. La struttura sanitaria sorgerà a fianco dell’impianto sportivo polivalente e bocciodromo, nell’area compresa tra via Massa Turro e via Vecchia. L’area di circa mille metri quadrati è stata acquistata con una cessione bonaria dal Comune di Massa Lubrense per 84.000 euro con fondi propri di bilancio e ceduta alla direzione generale dell’ASL 3 SUD in comodato d’uso gratuito per novantanove anni. La progettazione e la realizzazione sono curati direttamente dalla struttura tecnica dell’azienda sanitaria attraverso una gara della Regione Campania che prevede un investimento di un milione e mezzo di euro.

I servizi e l'assistenza pubblica erogate con la casa di Comunità

La Casa della Comunità avrà una superficie di circa trecento metri quadrati coperti su due livelli con aree esterne di pertinenza. L’area dove sorgerà la struttura è stata individuata per la sua posizione e perché conforme dal punto di vista urbanistico a questo scopo. La nuova struttura sanitaria sarà polivalente e coniugherà la medicina di base, la continuità assistenziale e soprattutto la medicina preventiva. Un mix di assistenza primaria e specialistica in grado di erogare anche prestazioni socio-sanitarie da parte di team composti da medici, infermieri, psicologi, operatori socio sanitari, assistenti sociali. Si tratta della struttura di base del nuovo sistema di sanità territoriale che è stata prevista dalla Regione Campania e realizzata con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che prevede un investimento complessivo in Campania di circa trecento milioni di euro.

La Casa della salute è strutturata per offrire anche servizi come CUP prenotazioni, telemedicina, cura delle patologie croniche, elettrocardiogramma, spirometria, screening diabetologici, screening oncologici, vaccini e punto prelievi.

“La Casa di Comunità rappresenta il futuro dell’assistenza sanitaria a Massa Lubrense - dichiara il sindaco - è per questo che abbiamo fatto un sacrificio economico importante ed è per questo che abbiamo fortemente voluto e ottenuto questo tipo di struttura a Massa Lubrense. A questo scopo abbiamo messo a disposizione un'area centrale, accessibile, conforme dal punto di vista urbanistico assicurando una cessione bonaria del terreno che non ci esponesse a contenziosi. Un lavoro che abbiamo fatto in sinergia con il direttore generale dell’ASL 3SUD Giuseppe Russo e con la struttura tecnica dell’Azienda Sanitaria”.

(nella foto da sinistra: Giuseppe Russo, Lorenzo Balducelli, Sonia Bernardo)