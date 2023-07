Torre del Greco, l'Asl Napoli 3 Sud presenta a De Luca i risultati conseguiti Lunedì 24 luglio all'hotel Poseidon confronto con il governatore della Campania

L'appuntamento è in programma per lunedì 24 luglio alle ore 9.30 all'Hotel Poseidon diTorre del Greco (Via Monsignor Michele Sasso 14) e ci sarà anche il presidente della Giunta Regionale della Campania, Vincenzo De Luca, al convegno promosso dalla Direzione Strategica sul tema: "Asl Napoli 3 Sud…Un anno dopo".

Il direttore generale Giuseppe Russo e quello amministrativo Michelangelo Chiacchio presenteranno le principali realizzazioni, i progetti e i programmi futuri dell’azienda sanitaria con sede a Torre del Greco.

Le innovazioni tecnologiche, tra cui la nuova risonanza magnetica all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, la nuova Tac al Maresca di Torre del Greco, l’apertura al pubblico esterno della Tac a Vico Equense. E ancora: le nuove strutture come il centro diabetologico di Palma Campania che serve oltre quattromila utenti, le case di comunità, i centri prelievo.

Il punto sui progetti di realizzazione delle nuove strutture ospedaliere della Penisola Sorrentina e Castellammare di Stabia; le tantissime iniziative pubbliche per la prevenzione delle malattie cardiologiche, la corretta alimentazione, le vaccinazioni infantile, la microchippatura degli animali domestici etc.

Poi, la presentazione di otto nuovi primari e la firma dei contratti per gli oltre cinquecento operatori precari stabilizzati. La manifestazione sarà coordinata dal giornalista Rai Vincenzo Perone.