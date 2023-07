Agricoltura, Massa Lubrense per il settimo anno è "Comune Spiga Verde" Assegnato il riconoscimento per la sostenibilità ambientale e l'agricoltura al comune peninsulare.

Dopo la "bandiera blu" arriva anche la "spiga verde" per l'amministrazione comunale del sindaco Lorenzo Balducelli che per la settima volta consegue questo prestigioso riconoscimento per la sostenibilità ambientale e l’agricoltura di qualità. Il premio è stato attribuito dalla FEE, la Foundation for Environmental Education, durante una cerimonia a Roma con la consegna del logo da parte del Presidente Claudio Mazza.

Spighe Verdi è il programma della Foundation for Environmental Education, la fondazione internazionale per lo sviluppo ambientale sostenibile che si rivolge ai Comuni che hanno un notevole patrimonio rurale e che si distinguono per le buone pratiche ambientali. Nel programma Spighe Verdi è centrale il ruolo che ha l’agricoltura nella difesa del paesaggio, nella tutela della biodiversità e nella produzione di alimenti di qualità.

Il Comune, per ottenere la certificazione e il marchio Spiga Verde, deve seguire un rigido protocollo in cui è prevista la rispondenza a stringenti criteri di sostenibilità ambientale.

"Massa Lubrense - dichiarano il vice sindaco Giovanna Staiano e il consigliere delegato all'agricoltura Antonino Esposito che hanno curato tutto l'iter per la candidatura - con il suo paesaggio e soprattutto con la sua agricoltura ricevono un ulteriore riconoscimento. Si tratta di un meritato premio soprattutto per gli agricoltori di Massa Lubrense. Sono gli agricoltori ad essere gli autentici custodi del nostro territorio. Quella di Massa è una agricoltura 'eroica' in un territorio bellissimo ma difficile, che solo l' amore degli agricoltori e la loro tenacia offrono prodotti di eccellenza alla base della ristorazione di qualità di Massa Lubrense".