Maria Francesca muore a 17 anni: "Ha amato la vita fino alla fine" Il dramma della giovanissima stroncata da un male incurabile

E morta a soli 17 anni Maria Francesca stroncata da un male incurabile, che lascia due comunità in lutto: quella di Afragola, dove risiede la famiglia, e quella di Casoria, dove studiava, al liceo polispecialistico Gandhi, e città in cui lavora pure la mamma, infermiera all’ospedale S. Maria della Pietà, gestito dai religiosi Camilliani.

Maria Francesca era figlia di Teresa e Carlo (infermiere, pure lui, presso l’Asl Napoli 1 Centro) e sorella di Elia e Davide. Ha lottato fino alla fine, dimostrando maturità e forza d'animo. «Maria Francesca è stata forte fino all’ultimo, sempre cosciente, mai arrendevole, matura fin dal primo momento, consapevole del male e della sua gravità.

Nonostante tutto ha cercato di svolgere una vita regolare, apparentemente normale. Ma di normale per lei di fatto non c’è stato più nulla dopo quell’esame tac dall’esito infausto, consigliato per indagare a 360 gradi per un improvviso dimagrimento. Ora Maria Francesca non è più tra noi: continuerà a dare forza e coraggio ai genitori e ai fratelli ma anche a tutti coloro che l’hanno conosciuta e voluta bene, dall’alto, al fianco degli Angeli e della Madonna».

«Era una ragazza solare, l’amica o la sorella che tutti vorrebbero avere. Sempre generosa e cordiale: la sua sarà un’assenza particolarmente sentita, un vuoto incolmabile, una ferita che non potrà rimarginarsi», dicono alcuni suoi amici del liceo di via Aldo Moro. I funerali si terranno oggi, 17 ottobre, alle 16 nel Santuario di S. Antonio ad Afragola.