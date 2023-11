Capri, partnership tra ASD Anacapri e l'Oro di Capri per i giovanissimi atleti Un'iniziativa per sostenere le attività motorie e sportive dei giovanissimi

L’Associazione "L’Oro di Capri" pr la tutela dell'olio d'oliva a Capri è diventata partner della scuola calcio ASD Anacapri.

Adalberto Cuomo, presidente della scuola, ha dichiarato: “È un gran piacere e un onore avere come partner l’Oro Di Capri a supporto di tutte le nostre iniziative che mirano a far uscire i nostri ragazzi dall’isola e permettere loro di confrontarsi con altri sportivi ed altre realtà”.

Tra le iniziative de L’Oro di Capri insieme a quelle della squadra ASD Anacapri c’è quella di far staccare i ragazzi da cellulari e computer e inculcare in loro un rapporto più sano con la vita all’aria aperta attraverso lo sport. Pierluigi Della Femina, presidente de L’Oro di Capri, che da sempre si batte per far vivere i ragazzi di Anacapri e di Capri un rapporto vero con la natura e il territorio ha sottolineatoi: “Siamo felici di questa partnership con la scuola calcio ASD Anacapri perché si inserisce a pieno tra le iniziative per educare i nostri giovani alla vita all’aria aperta".