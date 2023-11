Dolore per Don Patriciello: "Mio nipote è morto di cancro" Il parroco di Caivano e la tragedia familiare

«Severino, mio nipote, il figlio di mio fratello Simeone, è morto. Ancora cancro». Con un post sui social, padre Maurizio Patriciello ha condiviso il dolore per un dramma che è stato accolto con dolore e cordoglio dalla comunità del social, su cui spesso il parroco anticamorra comunica. Tantissimi hanno voluto portare conforto al coraggioso parroco che è riuscito ad accendere i riflettori sulla Terra dei Fuochi e sul disagio sociale che vivono i giovani della periferia. Il parroco di Caivano, del Parco Verde, chiede preghiere per il suo giovane nipote. Il cancro, una piaga che tante famiglie conoscono a nord di Napoli. Tutti con un commento di solidarietà hanno voluto dimostrare la propria vicinanza. Don Maurizio scrive: «Chiedo a tutti la carità di una preghiera. Il Signore lo accolga in paradiso. E doni a tutti noi la sua consolazione. Padre Maurizio Patriciello».