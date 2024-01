Casoria: murales della legalità dedicato a Giancarlo Siani Il sindaco Raffaele Bene: "Luogo di riflessione: i ragazzi potranno leggere tutte le sue opere"

L’amministrazione comunale targata Raffaele Bene onora la promessa fatta a Paolo Siani durante l’ultima visita a Casoria ed ad un mese e mezzo da quell’incontro avvia gli interventi per la realizzazione del murales della Legalità dedicato alla memoria di Giancarlo Siani.

A firmare l’opera che campeggerà all’ingresso del centro urbano, a ridosso dell’area dell’ex tribunale di via Michelangelo, sarà l’artista simbolo dell’arte come recupero degli spazi ed impegno sociale: Jorit.

L’inizio dell’intervento, che porterà alla realizzazione dell’opera nel giro di qualche settimana, è previsto per martedì 16 gennaio alle 9,30. Sarà l’occasione per un confronto tra l’artista e le istituzioni locali che hanno fortemente voluto l’opera, a suggello di un impegno per la legalità che va avanti su più fronti, a cominciare da quello educativo.

Proprio in tal senso l’amministrazione comunale ha voluto che il murales non restasse solo un’opera dal valore simbolico inequivocabile. Nell’area del murales ci sarà la possibilità attraverso Qr-code predisposti di leggere sul proprio dispositivo tutti gli articoli scritti dal giornalista de “Il Mattino” ucciso dalla camorra nel settembre 1985 e diventato il simbolo della lotta contro la criminalità organizzata.

“Abbiamo fortemente voluto un’opera dedicata a Giancarlo Siani come monito ma soprattutto come spunto di riflessione per le giovani generazioni che meritano di conoscere sul campo storie come quella di Siani per mettere in pratica gesti di legalità nel loro quotidiano” afferma il sindaco Raffaele Bene.

L’opera arriva sulla spinta del Settore Avvocatura, rappresentato dall’assessore Roberta Giova: “Abbiamo rispettato la promessa fatta a Paolo Siani ed idealmente a Giancarlo. La firma di Jorit su questo murales ribadisce che l’impegno civile passa anche per l’arte, la conoscenza e la condivisione con la nostra comunità”.