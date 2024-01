Rischia di partorire in auto, soccorsa dagli agenti della Polstrada La storia di mamma Valeria, papà Roberto e del piccolo Riccardo

Lo scorso 29 dicembre, Roberto era imbottigliato nel traffico della tangenziale di Napoli, a causa di un incontro calcistico, nel tentativo di raggiungere quanto prima l’ospedale più vicino poiché Valeria, sua moglie, era in pieno travaglio. Riccardo rischiava di nascere in macchina. Per fortuna una pattuglia della polizia Stradale di Fuorigrotta stava transitando proprio di là; così Roberto ha attirato l’attenzione degli agenti che, dopo essersi affiancati al veicolo, lo hanno immediatamente scortato fino in ospedale dove, dopo pochi minuti, Valeria ha dato alla luce il suo secondo genito. Sabato gli operatori sono passati dalla famiglia per un saluto ed hanno conosciuto anche Eleonora.