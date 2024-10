Rifiuti abbandonati in via Starza tra Nola e Cimitile La denuncia della Guardia Agroforestale Italiana che ha chiesto l'immediata bonifica

Continua il monitoraggio ambientale della Guardia Agroforestale Italiana sul territorio campano. Nei giorni scorsi il dirigente provinciale di settore, nell'espletare un servizio di controllo, ha rinvenuto numerosi rifiuti abbandonati in via Starza, strada che si trova in un'area al confine tra Nola e Cimitile. In particolare gli operatori hanno scoperto e segnalato alle autorità competenti la presenza di rifiuti pericolosi e non (schiuma da barba, cuscino, poliestere, indumenti, plastica, carta e cartone, pannolini). Nella segnalazione indirizzata ai sindaci dei due Comuni, il personale della Guardia Agroforestale Italiana chiede di “provvedere quanto prima alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi”