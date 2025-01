Laboratorio città dei bambini e delle bambine: c'è il protocollo d'intesa Anche il comune di Castellammare si è unito alla rete regionale

Anche il comune di Castellammare si è unito alla “Rete regionale Città dei bambini e delle bambine”, con la firma del protocollo d’intesa firmato questa mattina presso la casa comunale dal Sindaco Giorgio Zinno e dal Sindaco Luigi Vicinanza.

I due primi Cittadini hanno ratificato l’impegno da parte della città stabiese a condividere filosofia, principi e obiettivi del Laboratorio Città dei bambini e delle bambine di San Giorgio a Cremano, esistente ormai da circa 30 anni. Con questo protocollo si amplia ulteriormente la rete di comuni aderenti, creando un mosaico di attività, best practice e azioni progettuali a favore dei bambini, che abbraccia quasi tutto il Miglio D’Oro.

Oltre a San Giorgio a Cremano e Castellammare infatti, la rete del laboratorio è composta anche da Torre Annunziata e Portici; mentre per quel che riguarda la partecipazione al tour staffetta sui diritti e al giorno del gioco - che rientrano nelle attività del Laboratorio - i comuni sono ben 22.

La firma di oggi, alla presenza tra gli altri, del Presidente del Consiglio Comunale di San Giorgio a Cremano con delega alla Città dei Bambini, Michele Carbone e dell’assessore al comune di Castellammare Annalisa Di Nuzzo, è il segnale di una condivisione di intenti tra i due territori, basati su un governo della città che sappia guardare alle esigenze dei più piccoli.

Saranno attuati quindi, in pieno spirito di amicizia e collaborazione, programmi e strategie di comune interesse nell'ambito del progetto “La Città dei bambini” che prevede varie attività, tra cui: “Il Consiglio dei Bambini”, “La Progettazione partecipata”; “A scuola ci andiamo da soli” e l’Istituzione del “Giorno del Gioco”.

Saranno organizzati incontri basati sulla partecipazione attiva dei bambini e degli adolescenti rispetto al progetto “Città dei bambini e delle bambine” e il nostro ente metterà a disposizione del Comune di Castellammare il proprio know how in attività di assistenza e affiancamento.

“Nel panorama odierno caratterizzato da sfide sociali, economiche e ambientali sempre più complesse – ha detto il Sindaco Zinno - il ruolo delle amministrazioni locali è cruciale per promuovere politiche inclusive e sostenibili. In questo contesto, il "Laboratorio Città dei Bambini e delle Bambine" rappresenta un punto di riferimento, ma la sua efficacia dipende in larga misura dalla capacità dei territori di collaborare e fare rete. Quando più comuni collaborano, l'impatto delle iniziative cresce in termini di visibilità e di efficacia. Questa virtuosa cooperazione con il Comune di Castellammare è un investimento che stiamo facendo per costruire una società più equa e solidale, partendo dalle nuove generazioni”.