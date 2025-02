Sgomberato l'alloggio dell'ex custode della scuola "azzurra" di Quarto Un passo importante per il recupero della legalità

Nella mattinata odierna, si è conclusa l'operazione di sgombero dell'alloggio dell'ex custode della scuola elementare "Azzurra", situata in via Primo Maggio a Quarto, un comune della provincia di Napoli. L'intervento è stato coordinato dalla Polizia di Stato del Commissariato di Pozzuoli, con la partecipazione del sindaco di Quarto, Antonio Sabino, e degli agenti della Polizia Municipale. Il blitz è avvenuto senza particolari criticità e ha visto l'uscita dell'ex custode dall'alloggio, a seguito di una lunga battaglia legale.

L'operazione si inserisce in un contesto più ampio di recupero del patrimonio pubblico e di ripristino della legalità. Infatti, negli ultimi 13 mesi, il Comune di Quarto ha condotto una serie di sgomberi di alloggi occupati senza titolo, appartenenti a custodi pensionati e ai loro familiari. L'iniziativa ha riguardato ben dieci alloggi comunali e ha visto il Comune trionfare in tutti i procedimenti legali.

"Abbiamo liberato tutti gli alloggi occupati illegalmente, segnando un passaggio significativo nella nostra battaglia per il recupero della legalità. Questo è il nostro modello, il 'modello Quarto', che vogliamo estendere a tutte le scuole e i beni pubblici", ha dichiarato il sindaco Antonio Sabino, che ha anche sottolineato l'importanza di questa azione nel rafforzamento della sicurezza e della legalità nel territorio.

Il primo cittadino ha inoltre ringraziato le forze dell'ordine per il supporto fornito in queste operazioni e ha evidenziato i successi ottenuti anche in ambito di recupero dei canoni di affitto non pagati da parte degli inquilini di alloggi popolari. L'azione del Comune ha permesso di incassare oltre 100mila euro attraverso l'attivazione di procedure di recupero coatto dei canoni arretrati, che hanno visto l'applicazione di pignoramenti e fermi amministrativi sui veicoli.

La battaglia non si ferma qui: il Comune di Quarto intende proseguire con il recupero delle case popolari non regolarmente occupate, portando avanti gli sgomberi nelle prossime settimane per tutti coloro che non hanno estinto il proprio debito con l'amministrazione comunale. Concludendo, Sabino ha ribadito che la liberazione degli spazi pubblici occupati illegalmente è solo l'inizio di una lunga serie di interventi mirati a rendere Quarto un esempio di buona gestione del patrimonio pubblico.