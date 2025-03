Carbonara di Nola, chiesta la bonifica e la messa in sicurezza di via Rastelli La segnalazione della Guardia Agroforestale Italiana

Gli operatori della Guardia Agroforestale Italiana, nell'ambito di un servizio di monitoraggio del territorio effettuato a Carbonara di Nola, hanno rinvenuto rifiuti abbandonati e una situazione di degrado in via Rastelli. In particolare i volontari hanno segnalato all'Amministrazione comunale "la pavimentazione dissestata, buchi per il taglio di un pino, escrementi di animali, bottiglie di vetro rotte, erba, cartoni e plastica". Nell'alveo, inoltre, sono stati trovati "sacchi di rifiuti e diserbanti".

"Considerata la pericolosità di alcuni rifiuti presenti ed il pregio ambientale dell'area - scrivono i rappresentanti dell'associazione -, sarebbe opportuno provvedere quanto prima alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, ristrutturare la pavimentazione, effettuare attività di manutenzione della vegetazione in alveo al fine di garantire l’ecosistema dei corsi d’acqua e l’efficienza idraulica finalizzata alla prevenzione dei rischi idrogeologici".