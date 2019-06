Il ministro Lezzi: "Bagnoli bonificata entro il 2024" Lo ha assicurato il ministro per il sud in un incontro con associazioni e cittadini

La bonifica di Bagnoli sarà completata entro il 2024. Lo ha assicurato il ministro per il sud Barbara Lezzi alle associazioni e ai comitati di Bagnoli e Coroglio nell’incontro di oggi che si è tenuto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Lezzi ha spiegato di comprendere l’impazienza e l’irritazione dei cittadini di quelle zone, ma che 25 anni di immobilismo non si risolvono schioccando le dita ma che i lavori proseguono. Pur con tempi lunghi la Lezzi si è detta ottimista riguardo alla buona riuscita dell’opera di bonifica. Attenzione anche per i commercianti e gli abitanti di Coroglio: i lavori di risanamento delle strutture dovrebbero cominciare nel 2023.