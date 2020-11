Martusciello: De Luca non metterà le mani sulla città L’eurodeputato giustifica il “soccorso” di Forza Italia a de Magistris in Consiglio Comunale

Fulvio Martusciello, europarlamentare di Forza Italia, spiega il motivo che ha spinto il suo partito a dare un soccorso al sindaco Luigi De Magistris in Coniglio Comunale.

"Ieri abbiamo dimostrato che De Luca non metterà le mani sulla città, perché Napoli è dei napoletani - ha detto Martusciello - Era chiaro che tutta la giunta regionale era mobilitata per far arrivare un commissario prefettizio, magari salernitano, per sostituire il sindaco di Napoli. De Luca -precisa il deputato europeo, uno dei big forzisti all'ombra del Vesuvio- è il nostro avversario in questa Regione, perché le sue mancate verità nella gestione dell'emergenza Covid hanno messo in ginocchio dal punto di vista sanitario e economico i napoletani".