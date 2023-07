No all'autonomia differenziata, nascono i comitati referendari Lunedi 10 luglio incontro tematico al Gambrinus

NO all’autonomia differenziata spacca Italia. Dibattito di Europa Verde al Gambrinus lunedì 10 luglio. Nascono i comitati referendari. Lunedì 10 Luglio 2023, a partire dalle ore 16,00, presso il Gran Caffè Gambrinus di Piazza Trieste e Trento a Napoli si terrà un incontro per dibattere sulla tematica organizzato dal deputato Francesco Emilio Borrelli, dalla consigliera regionale Roberta Gaeta e dalla consigliera comunale Flavia Sorrentino che dichiarano:

“La riforma proposta con il ddl Calderoli dividerà il paese creando ulteriori divari e diseguaglianze. Noi diciamo No categoricamente. Ne discuteremo con Esperti, Docenti Universitari, Politici, Mondo delle Associazioni, reti civiche e cittadini. Sarà inoltre l’occasione per cominciare a lavorare sui comitati referendari.”.