Martusciello: "Con Calenda e Renzi nulla in comune: incompatibili con FI" "Sono di centrosinistra: bussano alle nostre porte? Sì, ma militanza è elemento di distinzione"

Le parole di Tajani che ha escluso un futuro in Forza Italia per Calenda e Renzi riflettono il pensiero del partito". Lo ha detto Fulvio Martusciello, capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo (Fi-Gruppo PPE). "Con entrambi - ha aggiunto Martusciello - non abbiamo nulla in comune. Italia viva e Azione sono partiti collocati in giunte di centrosinistra ovunque e, quindi, totalmente incompatibili con il nostro percorso politico. E' vero che in tanti vengono a bussare alle nostre porte ma è anche vero che per noi la militanza e' un elemento di distinzione e di selezione", ha concluso il capogruppo azzurro a Bruxelles.