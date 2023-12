Schmidt candidato a Firenze? il Pd: A Capodimonte non serve un direttore a metà Dai deputati dem si solleva la questione. De Luca: Sarebbe inopportuno ed irrispettoso

A poche ore dalla nomina da parte del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a direttore del Museo di Capodimonte a Napoli, Eike Schmidt, direttore uscente delle Gallerie degli Uffizi finisce nel mirino del Partito Democratico che solleva la questione di opportunità in merito alla notizia di una posibile candidatura del direttore del museo a sindaco di Firenze nel 2024 con il centrodestra.



"Siamo convinti anche noi, come Schmidt, che sarebbe buffo chiedere l'aspettativa appena arrivati al museo di Capodimonte. Ci auguriamo quindi che Schmidt mantenga fede alle sue dichiarazioni senza immaginare, come invece ha fatto in passato con alcune dichiarazioni, una propria candidatura a sindaco della città di Firenze. Siamo, dunque, certi che Schmidt si dedicherà con impegno esclusivo al museo di Capodimonte, che ha bisogno di un direttore che prosegua nel lavoro di consolidamento della crescita importante avvenuta in questi anni, e non di un direttore a mezzo servizio". Lo afferma il deputato e membro della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino.

Complimenti ed auguri di buon lavoro ad Eike Schmidt arrivano anche dal deputato dem Piero De Luca che sottolinea: "Un incarico prestigioso per un sito straordinario ed unico al mondo. Mi auguro pero' che vengano smentite categoricamente le voci di un suo possibile coinvolgimento in politica nei prossimi mesi, in particolare con la candidatura a sindaco di Firenze. Sarebbe inopportuno ed irrispettoso nei confronti della citta' di Firenze e della citta' di Napoli che lo accogliera' a breve. Se fosse confermata una simile ipotesi, sarebbe l'ennesimo successo e colpo di genio del Ministro Sangiuliano dopo la vicenda del San Carlo". Cosi' il deputato del Pd Piero De Luca

"Auguri di buon lavoro al direttore Eike Dieter Schmidt che porterà le sue straordinarie capacità al Museo e Real Bosco di Capodimonte, preziosa struttura artistica della nostra città. Per il ruolo che il museo svolge a Napoli, per la sua importanza e per il suo valore, ci auguriamo che Schmidt garantisca la continuità necessaria a questo tipo di incarico, profondendo tutta la sua passione e la sua competenza, e che questo incarico non diventi 'un piano b' rispetto ad altre sue possibili aspirazioni e ambizioni". Così in una nota la senatrice campana del Pd, Valeria Valente, in merito alla nomina di Eike Schmidt alla guida del museo di Capodimonte.