Terzo mandato De Luca, Nappi (Lega): la Schlein e il ruggito del coniglio Così il capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

“Chissà quali colori suggerirà oggi l’armocromista di fiducia alla Schlein dopo la figuraccia con De Luca. Per passare dal veto alla resa sono bastate 48 ore. È vero che la politica è diventata liquida, ma qui siamo all’incontinenza. Quel che è certo è che la Schlein ha dimostrato di non avere il controllo del suo partito in Campania. Dunque farebbe bene a dimettersi o, da questo momento, almeno eviti i proclami e riconosca che a casa sua, nel Pd, comanda De Luca”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.