Rivellini: "Da oggi si è aperta la vera trattativa a sinistra per la Regione" "Scippare” ai 5 Stelle il candidato presidente"

"L’intervista di Bonaccini, il leader del Pd sostenuto ed amico di De Luca, apre la vera trattativa a sinistra per individuare il candidato Presidente in Campania. Che non è De Luca. Difatti il Governatore è uomo di partito e difficilmente romperà con il Pd, sapendo che i suoi, in una fuga solitaria, difficilmente lo seguiranno.

Così in una nota Enzo Rivellini, coordinatore cittadino Lega/Napoli Capitale.

"L’attuale presidente alza l’asticella della trattativa, sapendo che le tante nomine che si accinge a fare, e la possibile elezione di diversi consiglieri in una sua lista, gli consentiranno di condizionare la prossima giunta regionale, nell’improbabile ipotesi di una loro vittoria. Insomma la vera trattativa del Pd è di “scippare” la promessa candidatura a presidente ai 5 stelle.

Mai il Pd, partito di poltrone e potere, potra’ accettare di lasciare la Campania a Fico e c. e, anche per la vicenda Sardegna, costringeranno i grillini ad accontentarsi di altro.

L’intervista di Bonaccini è l’inizio di questa strategia, perfida e sottile, e la domanda è : i 5 Stelle sono così ingenui? Si faranno ingannare rimanendo senza nulla in mano? Questo scenario apre al Centrodestra la possibilità di vittoria anche perché il popolo Campano è stanco di lamentarsi e desidera il cambiamento. Pertanto invitiamo gli alleati a riunire immediatamente le forze politiche,sociali e culturali della ns regione per individuare il programma che rilanci la ns terra.

Naturalmente da coordinatore cittadino della Lega/Napoli Capitale e da innamorato figlio di Partenope, non potrò che battermi affinché finiscano queste assurde offese della sinistra ai Napoletani. Siamo stati derubati del Capoluogo di Regione , che De Luca ha di fatto trasferito a Salerno, e mortificati della candidatura a Sindaco di un non Napoletano, come se non ci fossero in città donne e uomini in grado di rappresentare il ns popolo".