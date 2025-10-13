Roberto Fico lancia la sua lista civica: "Ne farà parte la società civile" Protagonisti attivisti, insegnanti, imprenditori e amministratori locali

L’ex presidente della Camera Roberto Fico ha ufficializzato il lancio della sua lista civica “Roberto Fico Presidente”, che sosterrà la sua candidatura alla presidenza della Regione Campania.

Il simbolo, presentato questa mattina, è a fondo blu con la scritta “Fico” in giallo e la cartina della Campania contrassegnata da una spunta gialla: un logo che punta a rappresentare identità territoriale e rinnovamento civico.

“Una lista aperta alla società civile”

In un post di presentazione, Fico ha spiegato che la lista sarà composta da esponenti della società civile, tra cui attivisti, imprenditori, insegnanti, educatori e amministratori locali.

“Sono persone che da anni si spendono per il proprio territorio e vogliono dare un contributo concreto al nostro progetto”, ha dichiarato l’ex presidente della Camera.

La lista, ha assicurato Fico, sarà presente in tutte le province campane e rappresenterà nuove energie, competenze e idee al servizio di una Campania moderna, solidale e sostenibile.

Verso le elezioni regionali del 23 e 24 novembre

Le elezioni regionali in Campania si terranno il 23 e 24 novembre 2025.

Accanto al nome di Roberto Fico come candidato presidente compariranno diverse liste, tra cui quella civica “Roberto Fico Presidente”, che sarà ufficialmente presentata nei prossimi giorni a Napoli.

L’obiettivo, secondo quanto dichiarato, è quello di costruire una coalizione ampia, capace di unire esperienze politiche e sociali differenti sotto un progetto comune: ridare centralità alla partecipazione civica e alla buona amministrazione.