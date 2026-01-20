Arzano, la sindaca del campo largo si dimette: "Un logoramento continuo" Cinzia Aruta è stata eletta nel 2021 con Pd M5S e moderati

Terremoto politico nel Comune di Arzano. Questa mattina, la sindaca Cinzia Aruta ha ufficialmente protocollato le proprie dimissioni, segnando una frattura che appare difficilmente sanabile con la sua maggioranza. Eletta nell’ottobre 2021 con una coalizione di centrosinistra (PD, Movimento 5 Stelle e Moderati), Aruta lascia la guida del municipio dopo poco più di quattro anni di mandato.

Le ragioni della scelta: "No al logoramento"

In una nota ufficiale, la prima cittadina ha chiarito che la decisione non è un segnale di resa, quanto piuttosto un atto di coerenza politica e personale. Al centro della crisi ci sarebbe un clima di instabilità istituzionale che avrebbe reso impossibile il proseguimento dell'azione amministrativa.

"Quando il confronto politico smette di misurarsi sul merito e si trasforma in un logoramento continuo, segnato da disimpegno e assenza di responsabilità, viene meno la possibilità di amministrare con chiarezza ed efficacia", ha dichiarato Aruta.

La sindaca ha rivendicato il lavoro svolto nel segno della legalità e della trasparenza, sottolineando di aver sempre preferito l'interesse pubblico alle "scorciatoie" politiche, anche a costo di assumere decisioni impopolari.

Il futuro del Comune: lo spettro delle elezioni

Cinzia Aruta era stata eletta al primo turno con una schiacciante maggioranza del 55% delle preferenze. Tuttavia, l'erosione del supporto politico interno ha portato all'odierno epilogo. Cosa succede ora? La procedura prevista dal Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) è chiara: 20 giorni di tempo: È il termine concesso dalla legge alla sindaca per un eventuale ripensamento e il ritiro delle dimissioni. Commissariamento: Se le dimissioni diventeranno irrevocabili allo scadere dei venti giorni, il Prefetto di Napoli scioglierà il Consiglio comunale. Elezioni anticipate: In caso di scioglimento, i cittadini di Arzano saranno chiamati alle urne nella prima finestra elettorale utile.

Il patrimonio di opere avviate e processi amministrativi intrapresi resta, secondo Aruta, un valore pubblico che la città dovrà tutelare, a prescindere da chi siederà sulla poltrona più alta di via Roma nei prossimi mesi.