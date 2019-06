"Da quattro giorni perdita idrica, ma nessuno interviene" La segnalazione che arriva da Fratte: condotta colabrodo, ma non viene riparata

La segnalazione è arrivata da alcuni residenti, che dicono di aver segnalato quattro giorni fa la perdita ai rappresentanti di Salerno Sistemi, la società responsabile delle reti idriche in città. Ma, nonostante questo, dall'asfalto continua a sgorgare acqua che - specialmente nel periodo estivo - è ancor di più un intollerabile spreco.

I cittadini di Fratte lamentano infatti la perdita in Via Mario Pagano, proprio dove si trova il club "Mai sola" della Salernitana e in una strada ad alta intensità di traffico, tra attività commerciali e residenziali. Oltrettutto, nella stessa zona dove solo qualche mese ci fu un importante intervento di sistemazione in seguito ad una perdita ben più estesa che allagò tutta l'area. Evidentemente, il problema a distanza di diverse settimane si è ripresentato.

A quanto però, stando alla segnalazione arriva dai residenti alla nostra redazione, nonostante la richiesta di intervento avanzata da qualche giorno ancora nessun operaio di Salerno Sistemi si è visto per tamponare la falla idrica di via Pagano a Fratte.