Omicidio Vassallo, "Le Iene" tornano sull'uccisione del sindaco di Pollica I giornalisti Giulio Golia e Francesca Di Stefano hanno acceso nuovamente i riflettori sul caso

“Chi ha ucciso il sindaco Angelo Vassallo?”. E' il titolo della puntata del nuovo programma “Le Iene presentano Inside”, andato in onda ieri sera su Italia1, che ha acceso nuovamente i riflettori sull’omicidio del primo cittadino di Pollica, Angelo Vassallo, avvenuto la sera del 5 settembre 2010 mentre stava rincasando. Da 12 anni, infatti, non si conosce la verità sul delitto del sindaco pescatore.

L'inchiesta giornalistica

I giornalisti Giulio Golia e Francesca Di Stefano sono tornati ad Acciaroli, frazione di Pollica, per ripercorrere tutti i passaggi di quanto accaduto la sera del 5 settembre e quello che poi n'è scaturito successivamente a livello investigativo. In questi anni, tante le ipotesi, le piste, gli interrogatori, ma nessun colpevole. Secondo l’ultima ipotesi, Vassallo aveva scoperto un traffico di droga sul porto di Acciaroli che avrebbe visto coinvolti anche carabinieri infedeli e camorristi.

La svolta

La svolta potrebbe essere arrivata proprio in estare con l’iscrizione sul registro degli indagati di nove soggetti, e l’ipotesi che il sindaco «non fece in tempo a denunciare alle autorità la scoperta di un traffico di droga che vedrebbe coinvolti imprenditori della zona, forze dell’ordine e persone appartenente a organizzazioni criminali», come si legge nell'anteprima di presentazione della puntata.

Le novità

Le Iene, che già in passato hanno seguito il caso, hanno sentito per la prima volta anche Bruno Humberto Damiani, per le sue origini, che sarebbe stato identificato come uno dei principali spacciatori di Acciaroli e con precedenti per reati di droga. Per l’omicidio di Vassallo è stato accusato e poi prosciolto definitivamente, e oggi chiede solamente di essere dimenticato per questa vicenda. Per la prima volta, a parlare, sono anche i principali indagati dell’inchiesta, che raccontano la loro verità.