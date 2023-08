Allerta maltempo, la Statale Amalfitana resta chiusa fino a mercoledì Il provvedimento adottato dopo l'incendio sul costone a Capo d'Orso

L'incendio che ha devastato il costone tra Cetara e Maiori avrà conseguenze pesanti anche in futuro. E un assaggio lo si è avuto in queste ore: le fiamme hanno compromesso la stabilità dei versanti, già fragili, che dominano la Statale Amalfitana.

Per questo motivo dalle 18 di lunedì - e fino alle 16 di mercoledì 30 agosto - in concomitanza con l'allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale è stato predisposto lo stop al traffico della SS163 nei pressi di Capo d'Orso.

"La decisione è stata assunta, per motivi precauzionali in relazione alle previste condizioni meteo avverse, in esito a sopralluogo al quale hanno partecipato, tra gli altri, rappresentati della Regione Campania, sindaci dei Comuni della Costiera Amalfitana, rappresentanti dell’impresa esecutrice dei lavori per conto del Comune e personale di Anas", come si legge in una nota della società.