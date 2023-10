Primo giorno di scuola per tre piccoli pazienti di Villa dei Fiori La casa di cura ha predisposto uno specifico servizio quotidiano di trasporto

Inizia finalmente la scuola per tre piccoli degenti della casa di cura Villa dei Fiori di Nocera Inferiore, che potranno frequentare, rispettivamente, la 5 A della scuola primaria, la 2 A e la 3 D della scuola secondaria di 1° Grado presso l'Istituto Comprensivo Statale Sant'Alfonso Maria de Liguori di Pagani.

Per i tre piccoli degenti, nelle scorse settimane, si erano presentate non poche difficoltà di carattere logistico ed organizzativo, essendo stabilmente in cura a Villa dei Fiori: la casa di cura se ne è fatta carico, predisponendo uno specifico servizio quotidiano di trasporto, con accompagnamento e prelevamento a fine lezione dei piccoli pazienti.

«Lo sforzo - dicono a Villa dei Fiori - è stato massimo, affinché non venisse a mancare, a questi piccoli pazienti, non solo il pur importante momento didattico e formativo ma anche quello, per noi altrettanto importante, del confronto e della socialità: fondamentali e imprescindibili nei setting di riabilitazione».

Primo giorno di scuola quindi, lunedì prossimo, per i tre piccoli pazienti di Villa dei Fiori.