Parte la stagione crocieristica, il sindaco: previsti 100mila visitatori "Fino al prossimo 1 gennaio 2025 sono previsti circa settanta approdi"

"La nave Mein Schiff 6 ha stamani inaugurato la stagione crocieristica a Salerno. Un caloroso benvenuto ai nostri ospiti. Fino al prossimo 1 gennaio 2025 sono previsti circa settanta approdi delle compagnie internazionali per un totale di 100mila crocieristi in arrivo. Salerno, con la Stazione Marittima di Zaha Hadid, è diventata una destinazione rilevante per il turismo crocieristico", a dirlo è il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli che continua: "La nostra città piace ai crocieristi per le sue attrazioni, la sicurezza, la posizione privilegiata e la vicinanza al centro storico dell'approdo. Quelle di Salerno sono tra le soste più lunghe del mercato crocieristico con ben dieci permanenze notturne e tanti approdi anche in inverno durante le Luci d'Artista. Le crociere sono una risorsa importante per la nostra comunità generando economia e lavoro".