Salerno, affondo di Pessolano: "Arriva l'estate ma la città versa nel degrado" Il consigliere: "La precondizione per lo sviluppo turistico è avere strade percorribili"

"Siamo ormai alle porte della stagione estiva e tutte le aree più frequentate della città di Salerno versano in condizioni di degrado: situazione, questa, che comporta ai residenti disagi e rischi per la loro incolumità". Lo scrive il consigliere comunale di Oltre Donato Pessolano: "Oltre alle spiagge, di cui più volte ho segnalato le criticità e sulle quali non è stata intrapresa alcuna azione, è la zona Movida - ben lontana dai fasti di un tempo - a essere meritevole di particolare attenzione. Da diversi anni ormai nell'area che va da via Portacatena a via Conforti - asse lungo il quale si concentra un gran numero di esercizi commerciali di ristorazione e somministrazione - la pavimentazione versa in condizioni precarie: troppe le buche, gli avvallamenti e le mattonelle sopraelevate che si riscontrano in svariati punti delle arterie maggiormente percorse: da via Giovanni da Procida, a via dei Mercanti fino allo slargo antistante la chiesa di San Pietro in Camerellis passando per via Masuccio Salernitano. Queste mettono in pericolo la sicurezza, in particolar modo dei bambini e degli anziani che vi passeggiano. Non si tratta soltanto di una situazione di potenziale rischio per i salernitani ma anche di uno spettacolo indecoroso per i tanti turisti che percorrono le strade principali del centro storico. E' necessario porre tempestivamente rimedio a questa importante criticità, operando non con i soliti rattoppi dell'ultimo minuto in occasione di manifestazioni di rilievo oppure con rifacimenti approssimativi solo in caso di lavori alla rete idrica o a quella elettrica. Inoltre, c'è da aggiungere che la problematica non riguarda soltanto la zona movida ma anche altre aree del centro storico: si pensi, ad esempio, a via Benedetto Croce ed al suo Belvedere, su cui da anni ho lanciato un allarme mai colto da parte dell'amministrazione, che continua ad abbandonare questa strada a se stessa, i suoi marciapiedi e le aree verdi limitrofe".

"Prima ancora della promozione mediatica a livello nazionale ed internazionale, la precondizione per lo sviluppo turistico di una città è avere strade percorribili - conclude Pessolano - sia dalle auto che a piedi: non si possono sbandierare successi su questo fronte se gli itinerari percorsi ogni giorno da turisti di tutto il mondo sono ridotti in condizioni indecenti. E’ bene che l’amministrazione investa realmente sulla riqualificazione del fondo stradale delle arterie comunali: al contrario, spesso accade che siano depauperate risorse in contenziosi che con un ricorso costante alla manutenzione ordinaria potrebbero essere senz’altro evitabili”.