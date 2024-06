Amalfitana, fine dell'incubo: da stasera riapre la statale a senso alternato Via libera da parte di Anas che è riuscita a scongiurare disagi per il fine settimana

Sulla strada statale 163 “Amalfitana”, a partire dalle ore 19.30, verrà ripristinata la circolazione nel territorio comunale di Piano di Sorrento (km 7,214). A seguito della ultimazione della prima parte delle attività, in capo agli Enti Competenti, eseguite sul costone roccioso incombente sulla statale, Anas ha quindi emesso Ordinanza di riapertura; nei giorni scorsi il personale dell’Azienda ha supportato con grande impegno la gestione della circolazione e le varie fasi propedeutiche alla riapertura.

La transitabilità della tratta di SS163 era stata interrotta lo scorso lunedì 17 giugno quando, in seguito al distacco di un blocco lapideo del costone, era stata altresì riscontrata la presenza di ulteriore materiale instabile. Le attività (in capo agli Enti Competenti) su tale costone proseguiranno, mediante l’istituzione del senso unico alternato, con impianto semaforico.

"Questo risultato viene raggiunto grazie alla sinergia che si è creata nel team di lavoro con la ditta incaricata che celermente ha attivato le procedure necessarie. Doveroso sottolineare il ruolo chiave del nostro Ufficio Tecnico comunale che con presenza, impegno e competenza ha fornito un contributo decisivo. Ringrazio Anas e ringrazio anche il Genio Civile regionale che, dal primo momento, ha garantito vicinanza al Comune di Piano di Sorrento", ha detto il sindaco di Piano di Sorrento, Salvatore Cappiello. "I lavori, avviati all’altezza del chilometro 7 a causa del distacco di un blocco lapideo, proseguiranno anche nei prossimi giorni e, nelle vicinanze del cantiere, la viabilità sarà regolata con impianti semaforici.

Gli interventi continueranno per giungere quanto prima alle condizioni ideali per poter ottenere la riapertura completa al traffico del tratto di Statale 163. Invito importante! Gli utenti devono rimuovere immediatamente scooter, moto e auto in sosta nelle vicinanze dell’interruzione della strada: è una necessità legata a una più facile e sicura riapertura della strada".