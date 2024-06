De Luca su aeroporto di Salerno: Ormai ci siamo. Primo volo previsto l'11 luglio "Abbiamo invitato anche il ministro Salvini"

"Credo che ormai ci siamo. Abbiamo lavorato su sollecitazione del presidente del Consorzio, Roberto Barbieri, per risolvere un ultimo problema, quello della vigilanza e l'impiego dei vigili del fuoco dentro la struttura. Proprio ieri, nel confronto con il ministero delle Infrastrutture c'è stato detto che sono impegnati anche a livello ministeriale a concludere rapidamente tutto l'iter amministrativo. Abbiamo colto l'occasione anche per invitare il ministro Salvini l'11 luglio quando dovrebbe essere previsto il primo volo e il sottosegretario, il mio amico, leghista ma comunque mio amico, Durigon.

Ci ha seguito in questi ultimi giorni per risolvere questo piccolo problema che avevamo". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ha commentato la prossima apertura dell'aeroporto Salerno - Costa d'Amafi, a margine dell'inaugurazione, questo pomeriggio, del Centro oculistico sociale realizzato dalla sezione di Salerno dell'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti. "Credo che ci siano tutte le condizioni per far decollare l'aeroporto di Salerno. Per noi Regione significa tutta un'altra serie di investimenti perché dobbiamo finanziare il prolungamento della metropolitana fino all'aeroporto e realizzare una serie di interventi di viabilità e di parcheggio intorno alla struttura. Sono cose ampiamente previste, un passo alla volta, l'importante che l'infrastruttura sia stata completata e possa avviare la propria attività".