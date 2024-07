Salerno, asfalto e manutenzione in città: ecco il programma degli interventi Il Comune: "Si confida nella comprensione e collaborazione dei concittadini e turisti"

Continua in città l'attività dei cantieri per il rifacimento dell'asfalto e la manutenzione. Si lavora su tutto il territorio per rendere le strade più sicure, migliorare il decoro urbano, potenziare la rete idrica/fognaria e dei sottoservizi. E' stato imposto alle aziende un cronoprogramma tale da limitare al minimo gli inevitabili disagi per la popolazione e la circolazione anche con il ricorso al lavoro notturno in sicurezza.

Si confida nella comprensione e collaborazione dei concittadini e turisti. I sacrifici di questi giorni saranno compensati da una città più bella, sicura e meglio servita.

1) Interventi di ripristini definitivi programmati con E- Distribuzione SPA:

• rifacimento dell’asfalto mezza carreggiata via Roma (da Traversa P.ta di Mare fino all’intersezione con L.go Amalfi Repubblica Marinara).

- DAL 22/07/2024 al 26/07/2024.

I lavori saranno eseguiti in orario notturno dalle ore 22.00 alle ore 06.00 (con esclusione del sabato, domenica e festivi);

• rifacimento dell’asfalto mezza carreggiata del L.mare Trieste (da intersezione con L.go Amalfi - Repubblica Marinara fino al civico 130).

- DAL 22/07/2024 al 26/07/2024.

I lavori saranno eseguiti in orario notturno dalle ore 22.00 alle ore 06.00 (con esclusione del sabato, domenica e festivi);

2) Programma di Manutenzione straordinaria (Comune di Salerno) III Lotto (FRAZIONI COLLINARI): • rifacimento asfalto intera carreggiata della via S. Alfonso De Liguori – Brignano – II° TRATTO

- DAL 23/07/2024 AL 24/04/2024.

I lavori saranno eseguiti dopo le ore 18.00 e fino al termine degli stessi.