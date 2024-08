Dopo Sal da Vinci e Ermal Meta, a "Pitti pizza & friends" arriva Mida da Amici Bagno di folla per la manifestazione in corso alla Stazione marittima: spazio anche alla solidarietà

Dopo essersi lasciati abbracciare dalle note di “Rossetto e Caffè” di Sal da Vinci, ospite insieme a Isotta, Noemi e Settembre, il giorno prima la piazza ha cantato con Ste, Il Tre e Ermal Meta. Questa sera la Stazione Marittima di Salerno è pronta a riempirsi per il quarto giorno del Pitti Pizza & Friends, in programma fino a domenica 1 settembre.

Ad oggi i numeri sono già incontenibili, i volti quelli di una città affezionata agli appuntamenti del cuore e del gusto. Al Piazzale vengono salernitani ma anche tanti turisti italiani e stranieri. «Li vedo ogni sera dal palco. Sono i volti dell’Italia e del mondo. E sono tantissimi. C’è chi torna ogni sera e ci sono i curiosi, i vacanzieri, persone che non parlano la nostra lingua ma amano la nostra pizza e la nostra musica», racconta Pippo Pelo, infaticabile conduttore dell’evento che unisce gastronomia e spettacolo.

Questa sera, un'altra serata spettacolare, (diretta su Radio Kiss Kiss tutte le sere, dalle 21, con Stefano Piccirillo, sul palco Pippo Pelo e Antonella Fiordelisi con Marco e Raf) un altro jukebox live con le hit del momento. Arriverà Mida, uno dei talenti dell’ultima edizione di Amici. Dopo il successo di Rossofuoco, che ha raccolto oltre 36 milioni di stream su Spotify e ottenuto il disco di platino, e Que Pasa, oggi festeggia il successo di “Bacio di Giuda”, il singolo con AVA e Villabanks. A seguire Samurai Jay, classe 1998, uno degli artisti più significativi della nuova generazione nonché vera e propria stella di punta della nuova scena hip hop partenopea made in sud, ha iniziato a farsi notare in modo rilevante nel mondo urban con “Promessa III”, brano incluso nel suo primo Ep uscito nel 2018. Infine Aka7Even, in rotazione con il nuovo singolo “Notte fonda”. Come da copione, a riscaldare il palco ci penseranno gli emergenti: 30 Merk the Red, Francesca Celiberto, Seba Ciminiello Feat. Francesco Cavaliere Silkloud (Scuola Master di Bari), Deborah.

Sull’importanza del palco, l’esperienza, la prima volta di fronte a tanta gente, molto importanti sono state le parole di Ermal Meta, artista straordinario, che ha raccontato un aneddoto molto significativo, lasciando un monito importante ai ragazzi. «Mi sono esibito a questa festa nel 2006, ero negli Ameba 4: il gruppo, all’inizio realizzava solo cover, facevo il chitarrista. Il successo è arrivato poi. Ma quella sul palco di Salerno resta un’esperienza straordinaria e indimenticabile che ha contribuito alla realizzazione del mio sogno», ha detto il cantante cogliendo nel segno di una manifestazione che, tra gastronomia e musica, volutamente mira ad offrire un’occasione alle nuove leve della musica italiana.

PIZZA E SOLIDARIETÀ

Si rinnova anche quest’anno la collaborazione tra il Pitti Pizza & Friends e la Caritas dell’Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno. I maestri pizzaioli hanno preparato la cena, a base di pizza, per i 25 ospiti del dormitorio “Don Tonino Bello” che accoglie chi vive una condizione cronica di disagio abitativo, accompagnandoli in un percorso di reinserimento sociale e lavorativo. Domani il Pitti Pizza ospiterà le donne ed i bambini che vivono nella casa di accoglienza di via Angrisani a Salerno. Tra gli ospiti anche russe e ucraini, una convivenza nel segno della pace. «È festa veramente quando nessuno è escluso. Con il Pitti Pizza & Friends c’è davvero chi festeggia e chi è festeggiato, senza aspettarsi nulla in cambio”, sono le parole di don Antonio Romano vicario episcopale per la Carità e la Giustizia dell’arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno che lancia anche un appello: «alla mensa San Francesco abbiamo bisogno di volontari. Prepariamo circa 200 pasti al giorno, 70 serviti ai tavoli della sede di via D’Avossa, altri da asporto e poi per la cena da distribuiti al dormitorio».

14 PIZZERIE

I due fratelli di Salerno, Antica Pizzeria Reginé Salerno, Ai 3 Monelli Angri, U’ Cilientù la terra del Mito del Cilento, L’angelo e il Diavolo di Sordina, Pizzeria Nuceria Costantia di Nocera, Brandi Napoli, La Pizza di Umberto Falcone di Salerno, Il Panuozzo di Gragnano – I Due Fratelli, L’agrumeto di Sant’Egidio del Monte Albino, Da Flavio – Il Gioco della Pizza di Baronissi,) 1 forno per i celiaci (Prisco di Cava dei Tirreni in collaborazione con l’AIC, Associazione Italiana Celiachia), 1 dedicato all’area ospiti nel privè e 1 con gli studenti dell’ IPSEOA, Istituto Professionale Roberto Virtuoso di Salerno.

Il Pitti Pizza & Friends, ideato da Maurizio Falcone, è organizzato dall’Associazione Alimenta, presieduta dallo stesso Falcone e Alfonso Aufiero vicepresidente, con Effe Emme Eventi e realizzato con il patrocinio di Regione Campania, Provincia di Salerno, Comune di Salerno, Camera di Commercio di Salerno, ONMIC, HUMANITAS, AiC Campania e l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale.