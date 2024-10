Duplice omicidio a Salerno, il sindaco: "Fatto non legato alla criminalità" Napoli: "Si è trattato di una lite tra privati". Celano: "Denunciai i problemi al mercato ittico"

Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli e l'assessore alla Sicurezza, Claudio Tringali si sono recati al Mercato Ittico di Salerno dove questa mattina si è verificato un duplice omicidio. "Sono giunto qui stamattina - ha spiegato il sindaco di Salerno - insieme all'assessore alla Sicurezza per cercare di capire cosa si è verificato questa notte, un fatto di sangue brutto, sconcertante. Dalle prime notizie che ho avuto modo di raccogliere, l'indagine è in corso quindi non è il caso di avventurarsi in ipotesi; pare che non sia un fatto legato alla criminalità organizzata ma parrebbe che sia una lite tra privati, tra persone che avevano probabilmente delle ruggini. E si è verificato questo fatto assolutamente grave. È naturale che quando ci sono dei morti ci si disponga con l'animo a essere vicino a quanti soffrono per questo duplice omicidio".

Pensiero condiviso anche dall'assessore Claudio Tringali: "Le motivazioni di questo omicidio - ha detto - sembrerebbero legate a fatti personali e non riguardano fatti legati a criminalità organizzata. Aspettiamo che Polizia e Carabinieri facciano il loro lavoro. Siamo costernati dinanzi una notizia così drammatica con due morti uccisi. È un drammatico bilancio".

Sul caso è intervenuto anche il capogruppo di Forza Italia, Roberto Celano per il quale quanto accaduto conferma che c'è un'emergenza sicurezza a Salerno. "L'episodio di questa mattina al mercato ittico, dimostra con ancora maggiore chiarezza che c'è emergenza sicurezza in città. È evidente non solo per i diffusi episodi di bullismo prontamente segnalati e riportati dagli organi di informazione o per i continui furti in appartamenti che si susseguono o per altri episodi di microcriminalità che appaiono quasi "normalità" in una città sempre più degradata e meno controllata", l'affondo di Celano. "Avevo con forza, nei mesi scorsi, denunciato i problemi di sicurezza all'interno del mercato ittico ed avevo espresso, anche alla presenza del Dirigente comunale competente, seria preoccupazione per l'assenza di seri controlli all'ingresso e di un costante presidio della polizia municipale nelle ore di attività, in presenza anche di contrasti e conflittualità interne al settore. Tali timori sono tutti riportati nei verbali della commissione trasparenza che, su mia richiesta, il presidente Cammarota convocò prontamente con all'oggetto le problematiche del mercato ittico. Come sempre - prosegue Celano - l'amministrazione si è dimostrata sorda alle istanze di operatori e delle opposizioni e completamente inetta. Quanto accaduto era, purtroppo, prevedibile e probabilmente evitabile. È il momento di rafforzare la presenza delle forza dell'ordine ed, in particolare, della polizia municipale in città e nei luoghi di maggiore criticità anche nelle ore notturne. A Salerno sembra, incredibilmente, che l'unica zona a rischio sia quella di Piazza Mazzini, laddove staziona un presidio quasi fisso della polizia locale per motivi poco comprensibili, o meglio. immaginabili. La sicurezza non può non essere una priorità per una seria amministrazione", conclude Celano.