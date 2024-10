Duplice omicidio a Salerno. Ferrante: "Episodio grave e che lascia attoniti" Il sottosegretario al Mit: "E' evidente che in Campania è allarme sicurezza"

“Il duplice omicidio avvenuto a colpi di pistola presso il mercato ittico di Salerno è un episodio gravissimo che lascia attoniti e colpisce l’intera comunità. In attesa che venga fatta piena luce sulle cause di questa nuova tragedia che si consuma nel nostro territorio, è evidente che in Campania è allarme sicurezza. A poche ore dall’omicidio avvenuto in mezzo alla folla a Napoli, altre due persone hanno perso la vita in strada a Salerno: i fenomeni di violenza si moltiplicano in maniera sempre più preoccupante e per questo le istituzioni locali devono rafforzare l’impegno a favore della legalità. Da parte del Governo, nei mesi scorsi, c’è stato un incremento importante dell’organico delle Forze dell’ordine per garantire un presidio maggiore delle città e una più efficace attività di contrasto alla criminalità. Ora però è indispensabile che tutte le istituzioni coinvolte facciano la propria parte per difendere la legalità e l’incolumità dei cittadini campani“. Lo scrive in una nota il deputato campano di Forza Italia e Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante