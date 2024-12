Salerno, un milione di euro per il restyling della piscina Vitale Avella: "Passo importante ma festeggerò quando avremo i fondi per il Vestuti"

Il Comune di Salerno ha presentato un progetto vincente ed ha ottenuto un finanziamento di un milione di euro per la Piscina Simone Vitale. Lo stanziamento nell'ambito del Bando Sport e Periferie del Dipartimento per lo Sport presso Presidenza del Consiglio dei Ministri permetterà di realizzare un importante intervento di manutenzione strutturale e logistica per l’impianto del Lungomare.

"Sono state premiate la capacità progettuale e la tenacia programmatica del Comune di Salerno. L’amministrazione ben comprende le criticità dell’impianto più volte segnalate e condivise con le società sportive ed i fruitori. Adesso saranno acquisite risorse importanti per una rigenerazione della struttura che sarà così fruibile in modo adeguato tanto per gli agonisti quanto per gli sportivi", spiega il sindaco Vincenzo Napoli attraverso i social.

"Già dai primi giorni dell’anno nuovo saranno organizzati con le società sportive una serie di incontri tecnici per definire un cronoprogramma dei lavori compatibili con le esigenze delle medesime società. Nel contempo gli uffici comunali procederanno ad indire la gara d’appalto. Ringrazio i tecnici, il mio staff, gli assessori e i consiglieri che hanno promosso e seguito l'iter e, da subìto, condiviso il progetto".

Avella: "Ora i fondi per ristrutturare il Vestuti"

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della commissione Sport, Rino Avella. "Raccogliamo oggi un primo importante e significativo risultato in questo lungo cammino al termine del quale a Salerno la infrastrutturazione non dovrà più rappresentare un ostacolo per la sviluppo dell'attività sportiva agonistica e di base. Dal nostro insediamento abbiamo lavorato sui progetti e sulle linee di finanziamento. Partendo dallo zero che avevamo trovato. Questo progetto prevede la messa a norma infrastrutturale ed impiantistica della 'Vitale' garantendo tranquillità alle società che la utilizzano. Ma non risolve definitivamente il problema perché a Salerno manca il necessario 'stadio del Nuoto'. Anche su questo tema abbiamo compusato gli uffici su progettualità e linee di finanziamento. Intanto proseguiamo con la costruzione della palestra polivalente nella zona orientale e con l'intervento di Brignano. Oggi sono soddisfatto ma non festeggio. Lo farò quando avremo fondi certi per la ristrutturazione del Vestuti, per la costruzione del nuovo Palatulimieri, dello Stadio del Nuoto e di almeno un'altra struttura polivalente di quartiere, quando avremo la pista ciclabile e quando saranno messi a norma tutti i campi rionali. Si può fare, il milione di euro arrivato oggi per la 'Vitale'lo dimostra.

Piero De Luca: "Necessario migliorare anche altri impianti"

“È un risultato molto importante per la città di Salerno e per il mondo dello sport”. Così l’onorevole Piero De Luca commenta l’assegnazione di un milione di euro al Comune di Salerno per la ristrutturazione della Piscina Simone Vitale.

“Da parlamentare ho raccolto le istanze delle società sportive ed ho supportato politicamente con determinazione il percorso che il Comune di Salerno ha messo in campo per la candidatura del progetto al Bando Sport e Periferie, presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Complimenti all'amministrazione per l'ottimo lavoro di squadra che ha permesso a Salerno di ottenere importanti risorse per un intervento assolutamente necessario e programmato da tempo”.

“Adesso sarà decisivo procedere ad una rapida programmazione ed esecuzione – continua Piero De Luca – dei lavori affinché le attività agonistiche e sportive nell’impianto si possano svolgere in una struttura davvero all’altezza dell’impegno dei club, dei giovani e delle famiglie salernitane”. “Una buona notizia, davvero. Si continui lungo questa strada, per migliorare anche gli altri impianti e puntare a realizzare sempre più una città dello sport”, conclude Piero De Luca.