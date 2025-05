Asl, progetto Ponte, grande successo della prima giornata di prevenzione Attività di prevenzione e sensibilizzazione sui corretti stili di vita in tre aziende del territorio

Più della metà dei dipendenti dell’azienda individuata ha effettuato le prestazioni di screening, coinvolgendo oltre la metà dei dipendenti con la finalità di contribuire a creare un sistema di salute e benessere più equo e solidale attraverso la sensibilizzazione di tutti alle politiche di prevenzione della salute in ottica one health.

I dettagli



l progetto PONTE, messo in campo dalla Regione Campania in collaborazione con l’Asl di Salerno, Cittadinanza Attiva ed il supporto di Link Health ha previsto un’attività di prevenzione e sensibilizzazione sui corretti stili di vita in tre aziende del territorio particolarmente attente alla tutela della salute dei dipendenti: IMC Cavi a Salerno, Rinaldi Group a Giffoni Valle Piana e Di Mauro group a Cava de Tirreni nell’area nord dell’azienda.

Il progetto coordinato per l’Asl di Salerno dal referente screening aziendale Arcangelo Saggese Tozzi e della responsabile della UOSD Promozione della Salute Rosamaria Zampetti vedrà la sua conclusione il 15 maggio con una giornata dedicata a tutte le Aziende che hanno preso parte al progetto.