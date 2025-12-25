Sicurezza sul lavoro, vittoria per l’Ugl Salute: più personale dedicato all’Asl Esulta il segretario provinciale, Luigi Marino: risultato importante frutto del lavoro di tutti

Approvata in pieno la richiesta della federazione Ugl Salute per l’incardinamento a tempo pieno degli addetti al servizio di prevenzione protezione (Aspp) nel Servizio di prevenzione e protezione dell’Asl Salerno. La Ugl Salute provinciale esprime soddisfazione per l’approvazione di una richiesta avanzata da tempo all’Asl Salerno, rivolta sia al direttore generale, Gennaro Sosto, sia al direttore del servizio di Prevenzione e Protezione, Luigi Miranda, concernente l’incardinamento a tempo pieno degli addetti al servizio di prevenzione protezione all’interno del servizio di Prevenzione e Protezione dell’Azienda sanitaria.

«Si tratta di un risultato importante - dichiarano il segretario regionale Ugl Campania, Gerardo Marino, e il segretario provinciale dell'Ugl Salute di Salerno, Luigi Marino - frutto di un lavoro costante del coordinamento dell'Ugl Salute di Salerno ed in particolare del dottore Romeo Marciano, specialista nella sicurezza sul lavoro e di numerose sollecitazioni che finalmente hanno trovato un concreto riscontro da parte dell’Azienda».

L’incardinamento a tempo pieno degli addetti al servizio di prevenzione protezione consentirà di rafforzare in maniera significativa l’impegno sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, garantendo una presenza stabile e continuativa del personale dedicato in tutte le macrostrutture aziendali.

«Questa scelta organizzativa - proseguono i sindacalisti dell'Ugl - permetterà una maggiore attenzione e un controllo più efficace delle condizioni di lavoro all’interno di tutte le strutture dell’Asl di Salerno, contribuendo a prevenire i rischi e a migliorare complessivamente i livelli di sicurezza per i lavoratori e per l’utenza».

L'Ugl Salute ribadisce il proprio impegno nel continuare a vigilare affinché la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro restino una priorità assoluta, auspicando che questo provvedimento rappresenti un modello virtuoso di organizzazione e prevenzione.