Amaro Natale per i turisti al Corso: guasto parziale alle Luci d'artista Mare d'inverno spento in alcuni punti: nuovi problemi all'impianto

Non è la prima volta che accade, a conferma di una situazione quantomeno complicata da un po' di tempo a questa parte. Anche nel giorno di Natale il "mare d'inverno" - l'installazione delle Luci d'artista di Corso Vittorio Emanuele tra le più suggestive e fotografate - ha fatto i conti con l'ennesimo guasto.

Parte dell'illuminazione, infatti, è spenta come sottolineato sui social dai visitatori che hanno scelto Salerno per la passeggiata serale di Natale.

Già in passato si erano registrate disservizi simili: il "mare d'inverno" continua a far discutere.