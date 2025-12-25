Amaro Natale per i turisti al Corso: guasto parziale alle Luci d'artista

Non è la prima volta che accade, a conferma di una situazione quantomeno complicata da un po' di tempo a questa parte. Anche nel giorno di Natale il "mare d'inverno" - l'installazione delle Luci d'artista di Corso Vittorio Emanuele tra le più suggestive e fotografate - ha fatto i conti con l'ennesimo guasto.
Parte dell'illuminazione, infatti, è spenta come sottolineato sui social dai visitatori che hanno scelto Salerno per la passeggiata serale di Natale.
Già in passato si erano registrate disservizi simili: il "mare d'inverno" continua a far discutere.