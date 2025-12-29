Confesercenti Salerno: "Impegno e responsabilità per le nostre imprese" Il messaggio lanciato dal presidente Raffaele Esposito

Nel 2025, Confesercenti Provinciale Salerno ha evidenziato una forte attenzione allo sviluppo del turismo di qualità, alla valorizzazione del commercio locale e alla promozione dei servizi, con iniziative mirate e collaborazioni istituzionali.

Ecco i principali fatti salienti emersi durante l’anno che sta per finire, evidenziati in una nota dal presidente Raffaele Esposito:

Turismo: promozione e qualità

Sostegno convinto alle iniziative della Camera di Commercio di Salerno: Confesercenti ha appoggiato con convinzione i progetti promossi dalla CCIAA di Salerno, tra cui l’ospitalità di tour operator britannici e francesi per far conoscere le eccellenze del territorio, la realizzazione di un piano strategico per incrementare, anche nell'ambito delle nascenti DMO, importanti azioni di promozione e marketing territoriale per Salerno e la Sua Provincia.

Focus sui riconoscimenti UNESCO:

L’associazione ha sottolineato come i riconoscimenti UNESCO rappresentino una leva strategica per attrarre un turismo culturale e sostenibile, puntando su autenticità e identità locale.

Promozione itinerari culturali e religiosi.

Nell'anno del Giubileo prima associazione a puntare concretamente sulla nicchia e le potenzialità del turismo religioso.

Gli itinerari turistico religiosi della provincia di Salerno sono stati valorizzati e promossi, con particolare attenzione ai cosiddetti siti minori, attraverso la partecipazione a convegni, meeting e borse come la passata Edizione della BIT di Milano illustrando una prima Edizione editoriale interamente a cura della Confesercenti provinciale Salerno.

Commercio

L'attivazione di tutti i distretti diffusi ed urbani del commercio in provincia di Salerno, attraverso il coordinamento tecnico del CAT centro di assistenza tecnico a marchio Confesercenti Salerno. Progettualità che va assolutamente alimentata con stanziamenti annuali a favore degli operatori del settore e dei territori.

Commercio: tra tradizione e nuove sfide

Sostegno al commercio di prossimità: L’associazione ha ribadito l’importanza di valorizzare i negozi di vicinato, soprattutto in un contesto di concorrenza crescente e sleale da parte dell’e-commerce.

"La nostra priorità - conclude il presidente provinciale Raffaele Esposito - è contribuire a regolare la vendita on line ed inserirla in un contesto armonico tutelando gli esercenti tradizionali cuore pulsante delle nostre comunità, negozi che rendono vive le nostre città i nostri quartieri e i nostri paesi sottraendo spazio all' illegalità, contrastando la desertificazione commerciale che segue quella urbana e contribuendo anche all'appeal turistico delle destinazioni che devono essere sempre più identitarie.

Abbiamo inoltre rafforzato le Collaborazioni istituzionali, rinnovando il dialogo con enti locali e regionali per migliorare l’accesso al credito, la formazione professionale e la digitalizzazione delle imprese di tutti i settori del commercio, del turismo e dei servizi".

"Aspetto che vogliamo rimarcare - prosegue Esposito - è quello relativo al nodo Infrastrutturale per Salerno e la sua provincia. Stiamo lavorando in maniera sinergica con territori, imprese e grandi associazioni del territorio salernitano per contribuire ad assicurare la vita e la sostenibilità di una infrastruttura fondamentale che è rappresentata dall'aeroporto di Salerno, oggi interessata anche da interlocuzioni volute da importanti esponenti politici e di governo, per la quale bisogna assolutamente strutturare un prodotto territorio appetibile per i grandi tour operator internazionali perché il benessere diffuso potrà essere favorito soltanto se incrementiamo il turismo dall'estero.

Lavoriamo costantemente ed anche al fianco delle amministrazioni e dei territori per favorire il mondo delle nostre imprese sollecitando gli enti preposti a far sì che i servizi minimi di accessibilità, mobilità e soprattutto gli aspetti relativi alla sicurezza di un "viaggio" confortevole da e per Salerno per arrivare alle cosiddette destinazioni minori siano in linea con quello che si aspettano gli ospiti nazionali ed internazionali, non tralasciamo gli aspetti legati all'accoglienza ad all'ospitalità, siamo costantemente impegnati grazie alla nostra rete ramificata e territoriale in provincia di Salerno ad assicurare le migliori condizioni di vita economica ai nostri imprenditori ed alle nostre imprese.

È necessario fare rete e lavorare per migliorare le condizioni di benessere diffuso sui nostri territori, guardare alle nostre aree territoriali nella loro completezza in maniera inclusiva e solidale abbandonando campanilismi che potrebbero essere deleteri in una situazione di competizione, provinciale, regionale, interregionale, nazionale e soprattutto sulla scena internazionale, nel bacino del mediterraneo crescono e si promuovono grandi destinazioni turistiche quelle a nostro avviso sono i veri competitor della nostra terra. Soltanto uscendo da questi schemi, talvolta limiti culturali ma anche azioni di logiche politiche locali, potremmo sicuramente cominciare un nuovo percorso ambizioso per valorizzare Salerno e la sua provincia e fornire maggiore e migliore benessere alle imprese che vivono e si nutrono di questa terra meravigliosa UNESCO Destination".