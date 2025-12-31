Salerno si prepara al concerto di Capodanno con Mahmood: attese 20mila persone

L'attesa è praticamente finita: Salerno si prepars all'ultimo, grande, evento dell'anno con il concerto in Piazza della Libertà. Notte di San Silvestro affidata a Mahmood: l'artista sui social ha dato appuntamento ai suoi fans proprio nella città di Arechi.
Pronto l'imponente palco allestito nello slargo sul mare. Ingresso libero e varchi aperti a partire dalle 19, con la serata che prenderà il via alle 20.45 con i conduttori Pippo Pelo, Adriana Petro ed il dj set di Pika Dj.
Alle 22.00 il maxi palco accoglierà Mahmood che in due ore di concerto proporrà tutti i brani più importanti del suo repertorio. A mezzanotte brindisi augurale e spettacolo di fuochi pirotecnici.
Imponente il servizio di sicurezza coordinato dalla Prefettura e dalla Questura di Salerno: rinnovato l'invito alle persone a raggiungere il centro di Salerno a piedi o con i mezzi (metropolitana e navette).
Attese in Piazza della Libertà 20mila persone.