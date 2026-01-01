Botti killer, a Salerno un cagnolino è morto di crepacuore per la paura La denuncia di Ferrara: una tragedia che poteva essere evitata

I botti di Capodanno sono un grave problema per gli animali e così è stato anche a Torrione, quartiere di Salerno, dove un cagnolino è morto per lo spavento.

A denunciare l'episodio il segretario dell'Associazione "Torrione eventi APS", Antonio Ferrara.

"Un cagnolino ha perso la vita a causa del forte spavento provocato dai botti - ha fatto sapere Ferrara -. Una morte che lascia dolore, rabbia e un forte senso di impotenza, e che poteva essere evitata”.

“Quanto successo dimostra, ancora una volta, che i botti non sono un gioco né un semplice divertimento, ma possono causare danni gravissimi, soprattutto agli animali, oltre a creare paura e disagio tra anziani, bambini e persone", le parole del rappresentante dell'associazione.