Capodanno a Salerno: il via vai delle navi da crociera alla Stazione marittima Turisti statunitensi tra Luci d'artista, scavi di Pompei e Paestum

"Illuminata da un fascio di luce sotto un cielo stellato, è arrivata al Molo Manfredi la nave da crociera Clio della Grand Circle Line, compagnia americana specializzata nelle crociere culturali extralusso. Ha anticipato di qualche ora lo scalo al Terminal Crociere Zaha Hadid: i suoi passeggeri (e i membri di equipaggio) trascorreranno l’ultimo giorno del 2025 e il primo del 2026 a Salerno".

A darne notizia è Amalfi Cruise, che si occupa della gestione della Stazione Marittima.

"Tutti statunitensi, già da ieri sera sono in tour per le strade della città, illuminata dalle “Luci d’artista”: il 31 e l’1 lo passeranno tra la Costiera Amalfitana, gli scavi di Paestum e Pompei e visite guidate in città. E per il primo del nuovo anno è previsto lo scalo anche de “La Belle de l’Adriatique” che arriverà al Terminal in mattinata e ripartirà in tarda serata", hanno fatto sapere i gestori della struttura turistica.