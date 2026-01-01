Dopo Verdoliva, saluta anche Crispino. Polichetti: è fuga dal "Ruggi" Il primario prestato alla politica: situazione preoccupante per l'ospedale

Cresce la preoccupazione per la situazione di instabilità che sta interessando l’Azienda ospedaliero universitaria “Ruggi” di Salerno, travolta da una serie di dimissioni che stanno lasciando scoperti ruoli chiave della governance. Dopo l’addio del direttore generale Ciro Verdoliva, anche il responsabile delle Risorse umane, Nicola Crispino, ha lasciato l’incarico, alimentando ulteriormente un clima di incertezza all’interno della struttura. Sulla vicenda interviene Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell’Udc, che esprime forte apprensione per le conseguenze di questa fase di vuoto gestionale.

«Sono seriamente preoccupato per quanto sta accadendo al Ruggi - dichiara Polichetti -. Le dimissioni a catena dei vertici apicali rappresentano un campanello d’allarme che non può essere ignorato, soprattutto in una delle aziende sanitarie più importanti della Campania».

Polichetti sottolinea il rischio di ripercussioni sull’organizzazione interna e sui servizi ai cittadini. «Senza una guida chiara e stabile - prosegue - si rischia di compromettere il lavoro quotidiano di medici, infermieri e operatori sanitari, che già operano in condizioni difficili. È necessario intervenire rapidamente con la nomina di un commissario o di un direttore generale in grado di ristabilire ordine e serenità».

«La tutela della salute dei cittadini deve venire prima di qualsiasi logica politica o amministrativa - conclude Polichetti -. Il Ruggi ha bisogno di certezze, non di ulteriori scosse».