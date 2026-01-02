Differenziata a Salerno, continua a crescere la percentuale: ecco tutti i dati La società salernitana per il 2026 lancia la sfida della digitalizzazione

Anche quest’anno, la città di Salerno conferma e consolida la sua posizione di leader in Campania, tra i capoluoghi di provincia, nella gestione del ciclo dei rifiuti, chiudendo l’anno con una percentuale di raccolta differenziata che supera i risultati dell’anno precedente e si assesta sul 74,4%. Ma a migliorare sono anche i dati che riguardano lo spazzamento automatizzato che supera le 1300 tonnellate. Altro dato significativo è che nel 2025 sono stati distribuiti circa 40mila kit per la raccolta differenziata.

Per Salerno Pulita, la società partecipata del Comune che si occupa anche della raccolta e della gestione dei rifiuti, un risultato che premia l’impegno delle lavoratrici e dei lavoratori ma anche quello dei cittadini che hanno compreso l’importanza del rispetto delle regole. E per il 2026, la società guidata dall’amministratore unico Vincenzo Bennet, fresca anche del rinnovo del contratto di servizio con il Comune di Salerno si avvia anche a fare meglio e di più, con una serie di importanti novità che riguarderanno tra le altre cose, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale applicata alla riorganizzazione del ciclo di raccolta.

Grazie ad un finanziamento del Pnrr, la società ha infatti acquistato dei carrellati smart che nel corso del 2026 verranno inseriti nel ciclo di raccolta delle utenze non domestiche. Già avviata invece l’innovazione che consente di gestire in maniera del tutto digitale la prenotazione ed il ritiro degli ingombranti. Inoltre, con il supporto in particolare dell’assessore all’Ambiente di palazzo di Città, Massimiliano Natella,(che ringraziamo per la continua e proficua collaborazione) si sta lavorando ad un protocollo d’intesa con l’Università degli Studi di Salerno per la creazione di un modello digitale per efficientare l’organizzazione dei servizi ed il riscontro scientifico ed oggettivo delle segnalazioni e delle criticità che emergono.

Oltre alla comunicazione dei risultati di raccolta, è stato realizzato come ogni anno, anche un sondaggio tra i cittadini per valutare il grado di soddisfazione sui servizi offerti. In sintesi, il sondaggio ha registrato:

- Visite totali: 2.192

- Risposte completate: 896

- Tasso di completamento: 100%

La rappresentatività del campione è garantita da un numero elevato di risposte e da una buona distribuzione nel territorio.

Nel complesso, Salerno Pulita gode di una buona fiducia da parte della comunità, sebbene non mancano alcuni spunti critici. È emerso che esistono servizi percepiti come di eccellenza, i centri di riuso e le iniziative di collaborazione con le associazioni, l'app Junker, che sono stati apprezzati da molti cittadini che però chiedono di fare di più sulla manutenzione del verde e dei parchi, servizio affidato a Salerno Pulita nel 2025.

Salerno Pulita si impegnerà a considerare queste indicazioni per rafforzare i punti di forza e affrontare le criticità indicate offrendo ai cittadini l'opportunità di esprimere considerazioni attraverso una domanda aperta. Tra le principali osservazioni è emersa la richiesta di un aumento dei controlli e delle sanzioni per chi non rispetta le regole, così come la necessità di avere più operatori sul territorio.

Vincenzo Bennet, amministratore unico della società Salerno Pulita, ha dichiarato: "È fondamentale ascoltare le esigenze dei cittadini e rispondere alle loro preoccupazioni. L'impegno per un ambiente più pulito e sicuro è una priorità per noi. Continueremo a lavorare per potenziare e migliorare i nostri servizi, facendo tesoro delle critiche costruttive affinché ogni richiesta possa essere affrontata in modo efficace."

Alcuni dati sondaggio:

*Risultati sulla soddisfazione complessiva del servizio:*

- *Molto soddisfatti*: 18,3%

- *Soddisfatti*: 38,5%

- *Neutri*: 13,5%

- *Insoddisfatti*: 29,7%

*Utilizzo e valutazione dell’app Junker:*

- *Utenti che la utilizzano*: 51,45%

- *Utilizzo efficace*: oltre il 75% degli utenti la considera utile.

*Centri di raccolta e riuso mobile*

Molti cittadini (64,73%) hanno utilizzato i centri di raccolta e riuso mobile, con un'alta percentuale di soddisfazione: il 76% degli utenti ha espresso giudizi positivi. Solo una piccola parte (4,66%) si è dichiarata insoddisfatta.

*Iniziative di riuso con associazioni*

Un buon riscontro è arrivato dalle iniziative di riuso con le associazioni: il 67% degli utenti ha espresso opinioni positive sulla loro efficacia, permettendo di consolidare l'importanza della collaborazione con il tessuto sociale.

*Manutenzione del verde pubblico*

L’80,25% delle persone si ritiene informato riguardo al servizio di manutenzione del verde pubblico. Più della metà (51,46%) ritiene che il servizio sia migliorato rispetto al passato, mentre quasi un terzo desidera ulteriori interventi.

*Spazzamare e pulizia delle spiagge*

La valutazione delle attività di spazzamare e pulizia delle spiagge ha evidenziato opinioni contrastanti. Al suo secondo anno di attività l’imbarcazione che rimuove scie di schiume e rifiuti solidi galleggianti è conosciuta ed apprezzata ma i cittadini chiedono di fare di più sulla pulizia delle spiagge.